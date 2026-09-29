Сколько триллионов агрессор потратит на армию

В 2027 году Россия планирует потратить на оборону беспрецедентные 17,1 триллиона рублей (более 202 миллиардов долларов), что на 27% превышает первоначальные планы. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину, о чем свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters. В целом в ближайшие три года военные расходы врага достигнут астрономической суммы в 50 триллионов рублей.

Обратите внимание! Экономика оккупантов не выдерживает такой нагрузки, поэтому правительство России резко ухудшило прогноз дефицита бюджета на 2026 год – с 1,6% до 3,2% ВВП. Чтобы найти деньги, Москва уже анонсировала новые налоги на 2027 год. В частности, металлургические и горнодобывающие компании обложат дополнительным сбором, который должен приносить около 200 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, Россия вынуждена влезать в долги и расходовать свои "заначки". В 2026 году план чистых заимствований вырастет на 26% – до 5 триллионов рублей. Также агрессор потратит 459 миллиардов рублей из ликвидной части Фонда национального благосостояния (это около 11% от всех доступных там резервов).

Важно! Санкции и потеря европейского рынка продолжают бить по главному "кормушку" Кремля. Оценку нефтегазовых доходов на 2026 год уже снизили с 8,9 до 7,6 триллиона рублей. Из-за этого государственный долг России будет неизбежно расти: ожидается, что в 2027 году он подскочит до 21,7% ВВП, пробив психологическую отметку в 20%, которую сами же российские чиновники ранее называли "безопасной".

Общий объем заимствований в 2027 году взлетит сразу на 43%, что свидетельствует о стремительном истощении внутренних ресурсов страны-агрессора.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, недавно мы писали, что Путин заявил, что у России нет агрессивных намерений в отношении Европы. В то же время российский диктатор пригрозил Западу ответными мерами в случае захвата российских судов.