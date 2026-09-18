Відповідну заяву він зробив під час засідання Військово-промислової комісії Росії.

Що сказав російський диктатор?

Путін заявив, що Росія нібито не планує агресивних дій щодо Європи.

У Росії немає жодних агресивних намірів щодо Європи,

– наголосив він.

Водночас російський диктатор заявив, що Москва готова реагувати на захоплення російських суден.

Давайте жити дружно, інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде,

– пригрозив Путін.

Нагадаємо, під час цього ж засідання Путін заявив, що Київ нібито робить усе, аби не було миру та переговорів. Він звинуватив українську сторону в нібито спробах перешкоджати досягненню домовленостей.

Водночас засідання було присвячене питанням російського оборонно-промислового комплексу. Під час нього йшлося значне зростання виробництва озброєнь у Росії від початку повномасштабного вторгнення. Випуск засобів ураження та боєприпасів зріс у 22 рази, а виробництво безпілотників – у десятки разів.

Водночас ще на початку вересня Путін заявляв, що бачить можливість для конструктивних мирних переговорів між Росією та Україною. Україна зі свого боку неодноразово заявляла про готовність до дипломатичного процесу за умови реальних гарантій безпеки та готовності Росії припинити агресію.

Раніше повідомлялося, що Київ готується до можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США у жовтні.