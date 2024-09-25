Чи зростуть виплати вчителів у 2025 році

Уряд прийняв рішення збільшити розмір військового збору. Цей показник зріс з 1,5% до 5%. Відповідно, фактичні виплати вчителів зменшились.

Чому зростуть зарплати вчителів

Через зростання військового збору зарплати вчителів зменшились на 3,5%. Міністр Михайло Федоров розповів, що цю проблему уряд планує вирішити під час затвердження бюджету на 2025 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Михайло Федоров Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік.

Федоров наголосив, що, імовірно, це питання можуть вирішити через освітню субвенію.

Довідка: Освітня субвенія – один із видів трансфертів місцевим бюджетам, які передаються з держбюджету (у цьому випадку для педагогічних працівників).