Чи зростуть виплати вчителів у 2025 році
25 вересня 2024, 14:54Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Уряд прийняв рішення збільшити розмір військового збору. Цей показник зріс з 1,5% до 5%. Відповідно, фактичні виплати вчителів зменшились.
Чому зростуть зарплати вчителів
Через зростання військового збору зарплати вчителів зменшились на 3,5%. Міністр Михайло Федоров розповів, що цю проблему уряд планує вирішити під час затвердження бюджету на 2025 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Ми постараємося вирішити це питання під час ухвалення закону про бюджет на 2025 рік.
Федоров наголосив, що, імовірно, це питання можуть вирішити через освітню субвенію.
Довідка: Освітня субвенія – один із видів трансфертів місцевим бюджетам, які передаються з держбюджету (у цьому випадку для педагогічних працівників).