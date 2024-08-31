Чому ваша вереснева пенсія буде зменшена
Джерело:ПФУ
Пенсія деяких українців буде зменшена у вересні. Так станеться через штрафні санкції ПФУ.
Чому ПФУ може зменшити пенсію
Особа має своєчасно повідомляти ПФУ про певні зміни. Зокрема, про працевлаштування чи звільнення.
Читайте також Не вийшло зекономити: за що волинянин отримав штраф майже 20 тисяч гривень
Якщо пенсіонер не сповіщає ПФУ про вихід на роботу, він отримує надлишкові виплати. Річ у тім, що деякі пенсійні надбавки доступні лише тим особам, які вийшли на заслужений відпочинок і припинили свою трудову діяльність.
Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Відповідно, коли Пенсійний фонд виявляє порушення, він зобов'язує пенсіонера повернути "зайві" кошти. Процес компенсації може відбуватися так:
- добровільно – особа самостійно повертає надлишкові виплати;
- примусово – ПФУ стягує з виплат особи до 20% від суми.
Зверніть увагу! На повідомлення про зміни особа має 10 днів.