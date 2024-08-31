Чому ваша вереснева пенсія буде зменшена

Пенсія деяких українців буде зменшена у вересні. Так станеться через штрафні санкції ПФУ.

Чому ПФУ може зменшити пенсію

Особа має своєчасно повідомляти ПФУ про певні зміни. Зокрема, про працевлаштування чи звільнення.

Читайте також Не вийшло зекономити: за що волинянин отримав штраф майже 20 тисяч гривень

Якщо пенсіонер не сповіщає ПФУ про вихід на роботу, він отримує надлишкові виплати. Річ у тім, що деякі пенсійні надбавки доступні лише тим особам, які вийшли на заслужений відпочинок і припинили свою трудову діяльність.

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Відповідно, коли Пенсійний фонд виявляє порушення, він зобов'язує пенсіонера повернути "зайві" кошти. Процес компенсації може відбуватися так:

добровільно – особа самостійно повертає надлишкові виплати;

примусово – ПФУ стягує з виплат особи до 20% від суми.

Зверніть увагу! На повідомлення про зміни особа має 10 днів.