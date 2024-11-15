Гривня слабне: як зупинити процес девальвації в Україні

За останні місяці 2024 року українська гривня суттєво ослабла щодо долара. На таке вплинуло те, що в країну надходило менше валюти, аніж виходило. Однак процес девальвації національної валюти можливо зупинити за деяких умов.

Чому гривня слабне

В ексклюзивній колонці для 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що хоч НБУ і перейшов до режиму керованої гнучкості й стримував вивід валюти з країни, проте Україна досі залежна від зовнішньої допомоги, а процес реструктуризації зовнішнього боргу залишається проблемою.

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Відтак 7 місяців із 9 місяців 2024 року український платіжний баланс був від'ємним. А це означає, що валюти виходило більше, аніж надходило в країну.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Загалом за перші три квартали поточного року від'ємне сальдо платіжного балансу становило 3,3 мільярда доларів, проти 9,5 мільярда доларів у 2023 році. Це і є головний чинник послаблення гривні.

Водночас за словами Шевчишина, коливання гривні необхідні, а сам Нацбанк бажав би ринковому руху гривні.

Зараз все гіпертрофовано, діють жорсткі валютні обмеження для руху капіталу для бізнесу та населення, НБУ тримає ринок, компенсуючи структурний дефіцит та підтримуючи політику "керованої гнучкості". Ключове слово "керованої",

– зауважує аналітик.

Зверніть увагу! Процес девальвації гривні можна зупинити, вийшовши на довгостроковий позитивний тренд для платіжного балансу. У ньому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами, зовнішніми виплатами будуть компенсовані припливом інвестицій та капіталу. Іншими словами, буде сталий вхідний грошовий потік, який би компенсував вихідний потік.