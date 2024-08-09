Тривога у газовому секторі Молдови: які наслідки може мати проведення операції у Курську

Тривають бої біля газовимірювальної станції Суджа. Через це існує ризик для постачання російської сировини у Молдови.

Чому занепокоєна Молдова

Впроваджена тривога у молдовському газовому секторі. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Молдови.

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Члени комісії констатували, що наразі немає жодних збоїв чи серйозних ризиків збоїв. Введення режиму тривоги дасть відповідальним установам необхідні важелі для ретельного моніторингу та оперативного втручання, якщо виникне така потреба,

– повідомляють представники комісії.

Рішення було прийняте у четвер після того, як молдовське Міністерство енергетики зробило своє звернення. Міністр енергетики Молдови Віктор Парликов підтвердив, що на теперішній час загроз немає. Вжиті превентивні заходи мають лише запобігти можливим перебоям і забезпечити енергетичну безпеку країни.