Виплати можуть "заморозити": чому пенсіонери не отримують свої гроші

Інколи буває, що для пенсіонерів припиняють надходити виплати на картку і на це є декілька причин. Перейматися не варто, адже виплати можна поновити.

Чому пенсію можуть "заморозити"

Найпопулярнішою причиною зупинки виплат на банківську картку є відсутність на ній транзакцій протягом 6 місяців. Тому рекомендується, щоб особа хоча б раз в декілька місяців нею користувалася.

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Також виплати можуть припинити за наступних умов:

смерть одержувача (проте можуть бути передбачені страхові виплати для родини);

надано неправдиві відомості до ПФУ, наприклад стаж або розмір зарплати;

тривалий виїзд за кордон, окрім тих країн з якими Україна має договори про виплати.

Щоб повернути недоотримані кошти потрібно звернутися до ПФУ та пред'явити документи, які посвідчують вашу особу і підтверджують ваше право на пенсію.

Далі регулятор протягом 10 днів прийме рішення щодо відновлення виплат.

Хто отримає солідні надбавки у серпні

До Дня Незалежності України для певних категорій населення будуть здійснені одноразові надбавки до виплат. Поки не відомо на яку суму можна розраховувати, але вони навряд будуть меншими ніж у 2021 році, а саме: