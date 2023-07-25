Виплати можуть "заморозити": чому пенсіонери не отримують свої гроші
Джерело:Мінсоцполітики
Інколи буває, що для пенсіонерів припиняють надходити виплати на картку і на це є декілька причин. Перейматися не варто, адже виплати можна поновити.
Чому пенсію можуть "заморозити"
Найпопулярнішою причиною зупинки виплат на банківську картку є відсутність на ній транзакцій протягом 6 місяців. Тому рекомендується, щоб особа хоча б раз в декілька місяців нею користувалася.
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Також виплати можуть припинити за наступних умов:
- смерть одержувача (проте можуть бути передбачені страхові виплати для родини);
- надано неправдиві відомості до ПФУ, наприклад стаж або розмір зарплати;
- тривалий виїзд за кордон, окрім тих країн з якими Україна має договори про виплати.
Щоб повернути недоотримані кошти потрібно звернутися до ПФУ та пред'явити документи, які посвідчують вашу особу і підтверджують ваше право на пенсію.
Далі регулятор протягом 10 днів прийме рішення щодо відновлення виплат.
Хто отримає солідні надбавки у серпні
До Дня Незалежності України для певних категорій населення будуть здійснені одноразові надбавки до виплат. Поки не відомо на яку суму можна розраховувати, але вони навряд будуть меншими ніж у 2021 році, а саме:
- особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;
- II групи – 3 906 гривень;
- III групи – 3 391 гривні;
- учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
- особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;
- членам сімей загиблих – 966 гривень;
- учасникам війни – 612 гривні.