Група інвалідності змінилась, а пенсія – ні: чому не відбулось збільшення виплат

Якщо українець або українка переходять на іншу групу інвалідності, то часто змінюється й розмір їхньої пенсії. Однак існують випадки, коли сума не зазнає жодних змін.

Чому пенсія по інвалідності не зросла попри зміну групи

Сума виплат залежить від того, як саме розрахована виплата, про що йдеться у матеріалі видання "На пенсії".

Якщо розмір пенсії не змінився, попри зміну групи інвалідності, є два варіанти, чому так сталось. Перший – пенсію по інвалідності розраховано в розмірі пенсії за віком. За цих обставин зміна групи не призведе до збільшення пенсії.

Другий варіант – якщо основний розмір пенсії – це пенсія за віком. Але розмір цей настільки малий, що людині доплачують до розміру мінімальної пенсії. У такому разі при зміні групи інвалідності збільшення розміру пенсії для "поглинається доплатами" до основного розміру пенсії.

Нагадаємо, що розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Зокрема, мінімальна пенсія наразі становить 2 595 гривень. Це відповідає розміру прожиткового мінімум для людей, які втратила працездатність, який встановлений у 2026 році.