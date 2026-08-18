Чому пенсія по інвалідності не зросла попри зміну групи

Сума виплат залежить від того, як саме розрахована виплата, про що йдеться у матеріалі видання "На пенсії".

Якщо розмір пенсії не змінився, попри зміну групи інвалідності, є два варіанти, чому так сталось. Перший – пенсію по інвалідності розраховано в розмірі пенсії за віком. За цих обставин зміна групи не призведе до збільшення пенсії.

Другий варіант – якщо основний розмір пенсії – це пенсія за віком. Але розмір цей настільки малий, що людині доплачують до розміру мінімальної пенсії. У такому разі при зміні групи інвалідності збільшення розміру пенсії для "поглинається доплатами" до основного розміру пенсії.

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Нагадаємо, що розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Зокрема, мінімальна пенсія наразі становить 2 595 гривень. Це відповідає розміру прожиткового мінімум для людей, які втратила працездатність, який встановлений у 2026 році.