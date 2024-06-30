Тривалий стаж, маленька пенсія: чому деякі пенсіонери отримують малі виплати

Нині на розмір пенсії в Україні впливають кілька факторів. Зокрема, вони пов'язані не лише із кількістю набутого страхового стажу, але й з рівнем заробітної плати особи.

Фактори, що впливають на розмір пенсії

Розмір пенсії для кожного пенсіонера є індивідуальним, адже при призначені пенсії враховується набутий страховий стаж та отримувана заробітна плата. Втім, пенсія може бути призначена лише з офіційної, законно задекларованої зарплати. Тобто, якщо особа навіть пропрацювала 40 років, але отримували малу зарплату – пенсія буде невеликою.

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Водночас уряд встановлює вимоги до стажу для отримання пенсії, і ці вимоги зростають з віком. Однак, розмір пенсії визначається не лише зарплатою та тривалістю стажу, але й датою виходу на пенсію. Тобто, особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через різні вимоги до стажу:

До жовтня 2011 року за понаднормовий вважався стаж від 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Після жовтня 2011 року вимоги зросли: для чоловіків – від 35 років, для жінок – від 30 років.

Доплати за понаднормовий стаж

Кожний рік додаткового стажу збільшує пенсійну виплату на 1% від основного розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. У 2024 році розмір доплати за понаднормовий стаж становить 23,61 гривні за кожен рік.

! Якщо пенсіонер має 5 додаткових років стажу, його доплата становитиме 118,05 гривні.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати розрахунок пенсії базується на попередньому розмірі прожиткового мінімуму. Однак, коли пенсіонер припиняє працювати, то розмір доплати переглядається враховуючи оновлений, актуальний прожитковий мінімум.