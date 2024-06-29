Як на виплати впливає працевлаштування
Якщо пенсіонер працевлаштовується після виходу на пенсію, він зобов'язаний повідомити про це ПФУ. Інакше Пенсійний фонд може ввести штрафні санкції.
Читайте також Зарплата у понад 1 100 євро: скільки заробляють українці в Німеччині та Нідерландах
На повідомлення ПФУ пенсіонер має 10 днів. Сповіщати Пенсійний фонд потрібно і про початок підприємницької діяльності.
Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Які наслідки неповідомлення ПФУ
Пенсіонер, який не повідомляє ПФУ про працевлаштування своєчасно, зобов'язаний компенсувати надмірно виплачені кошти. Особа може добровільно повернути гроші або ж її змусять це зробити у примусовому порядку. ПФУ має право відраховувати до 20% від пенсійних виплат, щоб компенсувати втрати.
Надати вказану інформацію можна як у відділенні Пенсійного фонду, так і дистанційно. Для цього можна скористатись електронним порталом ПФУ.