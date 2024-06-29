Как на выплаты влияет трудоустройство
Если пенсионер трудоустраивается после выхода на пенсию, он обязан сообщить об этом ПФУ. Иначе Пенсионный фонд может ввести штрафные санкции.
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На уведомление ПФУ у пенсионера есть 10 дней. Извещать Пенсионный фонд нужно и о начале предпринимательской деятельности.
Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какие последствия неуведомления ПФУ
Пенсионер, который не сообщает ПФУ о трудоустройстве своевременно, обязан компенсировать излишне выплаченные средства. Лицо может добровольно вернуть деньги или же его заставят это сделать в принудительном порядке. ПФУ имеет право отчислять до 20% от пенсионных выплат, чтобы компенсировать потери.
Предоставить указанную информацию можно как в отделении Пенсионного фонда, так и дистанционно. Для этого можно воспользоваться электронным порталом ПФУ.