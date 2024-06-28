Зарплата украинцев в Нидерландах и Германии

Сейчас в Германии средняя зарплата украинца составляет 1 334 евро в месяц. Более 50% из наших мигрантов зарабатывают от 1 500 до 1 999 евро чистыми в месяц и только 22% имеют зарплату меньше 500 евро.

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В Нидерландах средняя зарплата украинца составляет 1 104 евро. Около 25% мигрантов получают от 1 000 до 1 499 евро, тогда как еще 25% зарабатывают менее 500 евро.

Согласно недавним опросам, проведенными в Германии и Нидерландах, большинство украинских мигрантов – 70% в Германии и 73% в Нидерландах – охарактеризовали свое финансовое положение как среднее. В то же время, значительная их часть проявила большой интерес к курсам профессиональной подготовки, что свидетельствует о сильной мотивации повышать свою квалификацию.

Заметьте! 63% украинцев в Германии и 81% в Нидерландах пользуются местной финансовой поддержкой.

Почти половина респондентов в обеих странах (47% в Германии и 48% в Нидерландах) утверждают, что им было бы интересно посещать курсы для повышения профессиональной квалификации, оплачивая их самостоятельно или разделяя средства с работодателями. Это свидетельствует о высокой мотивации украинских мигрантов,

– сказала директор по международному развитию Миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Увеличилась ли зарплата учителей в июне

Обещанное повышение должностного оклада ни с 1 апреля, ни с 1 июня – не произошло. Поэтому если ожидаемое увеличение до конца месяца не произойдет, учителя продолжат получать те же выплаты, что и раньше.

Например, учителю без стажа работы будут выплачивать базовую ставку на уровне 6 936,40 гривны. А учителю высшей категории будут платить 13 759 гривен.

Напомним! Ранее сообщалось, что в 2024 году заработная плата учителей вырастет в два этапа: в январе и апреле. Это стало возможным благодаря увеличению образовательной субвенции.