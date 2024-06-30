Факторы, влияющие на размер пенсии

Размер пенсии для каждого пенсионера является индивидуальным, ведь при назначении пенсии учитывается приобретенный страховой стаж и получаемая заработная плата. Впрочем, пенсия может быть назначена только с официальной, законно задекларированной зарплаты. То есть, если лицо даже проработало 40 лет, но получали малую зарплату – пенсия будет небольшой.

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В то же время правительство устанавливает требования к стажу для получения пенсии, и эти требования растут с возрастом. Однако, размер пенсии определяется не только зарплатой и продолжительностью стажа, но и датой выхода на пенсию. То есть, лицо, которое вышло на пенсию раньше, может получать меньшие выплаты из-за различных требований к стажу:

До октября 2011 года за сверхурочный считался стаж от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

После октября 2011 года требования выросли: для мужчин – от 35 лет, для женщин – от 30 лет.

Доплаты за сверхнормативный стаж

Каждый год дополнительного стажа увеличивает пенсионную выплату на 1% от основного размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума. В 2024 году размер доплаты за сверхурочный стаж составляет 23,61 гривны за каждый год.

Например! Если пенсионер имеет 5 дополнительных лет стажа, его доплата составит 118,05 гривны.

Для пенсионеров, которые продолжают работать расчет пенсии базируется на предыдущем размере прожиточного минимума. Однако, когда пенсионер прекращает работать, то размер доплаты пересматривается учитывая обновленный, актуальный прожиточный минимум.