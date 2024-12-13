Про це потрібно знати: чому насправді зростають платіжки за тепло

Платіжки киян за листопад цього року на 6,5% більші ніж торік. Є один головний фактор, що вплинув на таке зростання.

Через що дорожчає опалення

Основною причиною подорожчання опалення є зниження температури на вулиці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську раду.

Читайте також Яку допомогу отримуватимуть багатодітні сім'ї у 2025 році

Костянтин Лопатін Директор СП "Енергозбут" та КП "Київтеплоенерго" Саме температура зовнішнього повітря є основним чинником, що впливає на розмір платіжки за опалення.

Цьогоріч середньомісячна температура в Києві протягом листопада була 2,7 градуса. У аналогічний період торік було тепліше, це значення складало – 4,1 градуса.

У листопаді цього року середня вартість опалення 1 квадратний метр склала 24,35 гривні. Тоді як у листопаді минулого року вона була на 6,5% нижчою та становила 22,9 гривні,

– наголошує Лопатін.

Зверніть увагу! Лопатін уточнив, що майже 90% київських багатоповерхівок обладнані будинковими лічильниками тепла. Відповідно, мешканці платять за обсяг тепла, що фактично спожив будинок.