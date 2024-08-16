Швейцарія заморозила 1,5 мільярда доларів, які належать російському олігарху Керімову

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії здійснив блокування 1,3 мільярда євро, що можуть належати російському сенатору. Відповідно, до теперішнього курсу це орієнтовно 1,5 мільярда доларів.

Чому заморозили гроші

За результатами розслідування федеральної прокуратури Швейцарії, було виявлено одразу декілька можливих злочинів. Йдеться про відмивання грошей та порушення санкційних обмежень.

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Розслідування велось, відносно 4 осіб. Усі вони мають зв'язки із російським мільярдером та членом Ради Федерації Сулейманом Керімовим

Станом на зараз, імена фігурантів справи та деталі не розголошуються.

Процес розслідування цієї справи розпочався в ще торік у листопаді. Однак, тоді оперативники лише провели обшуки, не заарештувавши нікого. Початку розслідування сприяло звернення Державного секретаріату з економічних питань.

Зверніть увагу! Швейцарія заблокувала російські активи загалом на орієнтовно 7,1 мільярда франків (8,2 мільярда доларів) після початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться не тільки про гроші. Під заморожування потрапила, нерухомість та певне майно підсанкційних осіб