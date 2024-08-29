Навіщо український уряд хоче скасувати прожитковий мінімум

В Україні може бути скасовано прожитковий мінімум. Замість цього показника впровадять іншу соціальну виплату.

Яка виплата буде замість прожиткового мінімуму

Міністерка Оксана Жолнович розповіла в ефірі телемарафону, що нова соціальна допомога буде залежати від певних характеристик. Зокрема, від складу домогосподарства та родини потребуючого.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати.

Жолнович уточнила, що впровадження єдиного значення замість різних виплат спростить роботу самої системи. Як пояснила міністерка, зараз планується, що грошова допомога надаватиметься у таких випадках:

через втрату працездатності;

внаслідок недостатнього фінансового забезпечення.

Зверніть увагу! Теперішній прожитковий мінімум, за словами Жолнович, занадто малий і не відповідає дійсності.