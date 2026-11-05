Чому дорожчає пальне в Україні: на ціни впливають світовий ринок, логістика та попит

Вартість пального в Україні залежить не лише від цін на нафту на світових ринках. Важливу роль відіграють також міжнародні маршрути постачання, витрати на транспортування та ситуація з попитом на бензин і дизель. В умовах війни ці чинники стають особливо відчутними, адже російські атаки ускладнюють роботу транспортної та паливної інфраструктури.

Як світові ціни на нафту впливають на вартість пального в Україні?

Нафта є основною сировиною для виробництва бензину та дизельного пального, тому її вартість безпосередньо впливає на ціни на готові нафтопродукти. Водночас це не єдиний чинник, який визначає ситуацію на ринку, розповідає в коментарі 24 Каналу генеральний директор AMIC Energy в Україні Гінтарас Маціяускас.

Нагадуємо! Станом на обід 5 листопада, за даними "Мінфіну", ціна нафти еталонної марки Brent становить 96,06 долара за барель, натомість марки WTI – на рівні 88,56 долара за барель. Водночас за даними Yahoo Finance, 3 листопада 2026 року ф'ючерси на нафту марки Brent завершили торги на рівні 103,60 долара за барель. Для порівняння, тиждень тому, 29 жовтня, їхня вартість становила 114,88 долара.

Зокрема, на вартість пального впливають геополітичні конфлікти та ризики на міжнародних маршрутах постачання. Якщо перевезення нафти через важливі транспортні коридори, як-от Ормузьку протоку, ускладнюється, це може призвести до скорочення обсягів постачання сировини на нафтопереробні заводи. При цьому попит на бензин і дизель залишається.

Гінтарас Маціяускас генеральний директор AMIC Energy в Україні Якщо пального на ринку стає менше, а кількість охочих його придбати залишається незмінною, ціни зазвичай зростають. Це звичайний принцип попиту та пропозиції.

Для України цей фактор має особливе значення, оскільки країна переважно імпортує вже готові бензин і дизель. Тому зміни цін на міжнародному ринку безпосередньо впливають на закупівельну вартість пального для українських компаній ще до його доставки в Україну.

Війна та логістика впливають на ціни на АЗС

Ще один важливий чинник формування вартості пального – логістика. Після закупівлі за кордоном його потрібно доставити в Україну, перевезти на нафтобази, а звідти розподілити між автозаправними станціями.

До повномасштабної війни ці маршрути були відносно передбачуваними. Однак постійні російські атаки на транспортну та паливну інфраструктуру ускладнюють процес постачання.

Гінтарас Маціяускас генеральний директор AMIC Energy в Україні Наприклад, якщо компанія забезпечувала АЗС у Києві та області з нафтобази поблизу столиці, але внаслідок російського удару цей об'єкт більше не можна використовувати, їй доводиться шукати альтернативні джерела постачання. Це може означати доставку пального з віддаленішого регіону, додаткові сотні кілометрів для бензовозів, більше часу на перевезення та вищі витрати.

Схожі ризики існують і для залізничних перевезень. Пошкодження колій, локомотивів та іншої інфраструктури може спричиняти затримки постачання. У такому разі компанії вже оплатили пальне, але ще не можуть доставити його на АЗС і реалізувати. Що довше триває перевезення, то більше коштів потрібно вкладати в підтримання постачання.

Гінтарас Маціяускас генеральний директор AMIC Energy в Україні На мою думку, в умовах війни саме ефективність логістики стає одним із найважливіших чинників формування вартості пального в Україні. Адже недостатньо просто купити бензин чи дизель за вигідною ціною – потрібно ще й доставити його швидко, безпечно та без зайвих витрат.

Очікування від цін на пальне найближчими місяцями

На подальшу ситуацію з вартістю пального в Україні можуть впливати як міжнародні події, так і умови транспортування всередині країни. Зокрема, одним із маршрутів постачання пального на південь України є Дунай. Однак через низький рівень води можливості перевезення баржами зараз обмежені.

Зауважте! У серпні цього року стало відомо про те, що річка Дунай, яка протікає через 10 країн від південно-західної Німеччини до Чорного моря, відступила до небачених раніше мінімумів на більшій частині своєї течії, оголивши скелі, піщані коси та старі корабельні уламки, писали в Associated Press.

Генеральний директор AMIC Energy в Україні каже, що якщо ближче до грудня рівень води підвищиться, цим маршрутом потенційно можна буде перевозити більше пального. Це могло б полегшити постачання та частково стримати зростання витрат на доставку в південні регіони. Водночас такий сценарій залежить від погодних умов і безпекової ситуації.

Крім того, на світовому ринку важливим чинником залишається розвиток подій на Близькому Сході. Якщо напруженість у регіоні знизиться, а постачання нафти стане стабільнішим, це може позитивно вплинути на світові ціни, а згодом – і на вартість готового пального для України.

Станом на обід 5 листопада середні ціни на пальне по Україні, за даними Консалтингової групи А-95, становлять:

Бензин А-95+ – 93,55 гривні за літр,

Бензин А-95 – 89,84 гривні за літр,

Бензин А-92 – 85,55 гривні за літр,

Дизпальне – 104,64 гривні за літр,

Автогаз – 59,44 гривні за літр.

Натомість тиждень тому, 29 жовтня, середня вартість різних видів пального була такою: А-95+ – 93,88 гривні за літр, А-95 – 90,09 гривні за літр, А-92 – 86,46 гривні за літр, дизпальне – 104,27 гривні за літр.

Чому дизель може коштувати дорожче за бензин?

Як розповідає Гінтарас Маціяускас, дизель потрібен не тільки власникам легкових автомобілів, а й вантажному транспорту, сільському господарству, будівельній техніці та підприємствам. Тому потреба в дизельному пальному в Україні значно вища, ніж у бензині. Це підтверджують і показники імпорту.

За даними Консалтингової групи А-95, у вересні 2026 року Україна імпортувала 537 тисяч тонн дизеля та 145 тисяч тонн бензину.

Гінтарас Маціяускас генеральний директор AMIC Energy в Україні Якщо попит на дизель залишається високим, а нафтопереробні заводи не встигають забезпечити достатні обсяги постачання, його ціна може зростати швидше, ніж вартість бензину.

Отже, різниця у вартості бензину та дизеля залежить не стільки від ціни нафти, скільки від обсягів виробництва кожного виду пального, його доступності на ринку та рівня попиту.