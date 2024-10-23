До уваги пенсіонерів: через це вам можуть скасувати пенсію у 2025 році

Уряд прагне оптимізувати використання коштів у бюджеті. Для цього планують ввести різноманітні заходи, зокрема, скасувати пенсійні виплати для частини пенсіонерів.

Кому можуть скасувати пенсію у наступному році

У проєкті закону про державний бюджет України на 2025 рік є стаття № 41 у якій пропонується призупинити виплати для деяких пенсіонерів. Поки що йдеться лише про дві категорії осіб.

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Зверніть увагу! Рішення ще не прийняте. Кабмін лише подав цей проєкт на розгляд ВРУ.

Відповідно до цього проєкту, призупинити виплати можуть пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року і, при цьому:

не здійснювали жодних дій зі своїм пенсійним рахунком протягом останнього року (наприклад, не переводили чи не знімали кошти);

не пройшли своєчасно ідентифікацію.

Зауважте! Такі особи зможуть повернути собі виплати. Для цього їм потрібно буде звернутись у ПФУ та подати спеціальну заяву.