Росіяни отримали рекордні штрафи за податкові порушення

Федеральна податкова служба (ФПС) нарахувала росіянам у вигляді пені та штрафів 783 мільярди рублів. Відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 7,47 мільярда доларів.

Чому росіяни отримали такі великі штрафи

Як повідомляють російські ЗМІ, це рекордна сума штрафів та пеней за останні 10 років. Цьогорічний показник у 2,5 раза більший ніж у 2023 році.

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Зверніть увагу! У 2023 році росіянам нарахували штрафів та пеней на 297 мільярдів доларів. Це орієнтовно 2,8 мільярда доларів.

Основна частина цієї суми – 735 мільярдів рублів – утворилась через пеню, що нарахувалась щоденно. Ще 48 мільярдів рублів – штрафи.

Імовірно, однією з найголовніших причин зростання загальної суми пеней та штрафів є впровадження в Росії єдиного податкового рахунку. Майже 60% нарахованих пеней пов'язано з тим, що платники не подали декларацій у строк.

Зауважте! Також збільшення обсягу податкових штрафів і пеней може бути результатом державної кампанії. Йдеться про підвищення збирання податків до бюджету.