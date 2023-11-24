Українські АЗС встановили знижки на пальне з нагоди "чорної п'ятниці"

Великі українські мережі АЗС встановили знижки на бензин та дизель, у день "чорної п'ятниці". Подекуди на літрі пального можна заощадити до 8 гривень.

Які АЗС встановили знижки

Знижки на бензин та дизельне пальне встановили, зокрема, великі мережі АЗС. Наприклад, WOG знизила ціну на пальне на 6 гривень, а також на 2 гривні знизила ціну на газ. Ці знижки діятимуть у період 24 – 26 листопада.

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Ця знижка може бути ще більшою за умови розрахунку банківськими картками з програмою лояльності.

Ціну на пальне також знизила мережа ОККО. В період 24 – 26 листопада там діятимуть знижки від 8 гривень за літр бензину А-95 та 7 гривень за дизельне пальне. Також на 50 копійок подешевшає автогаз.

А мережа KLO запровадила знижки до 5 гривень на кожні 5 літрів пального.

Скільки коштує пальне

Середні ціни на пальне в Україні станом на 24 листопада:

Бензин А-95 — 56,42 (- 1,45 гривні) за літр;

Дизельне пальне — 52,73 (- 1,90 гривні) за літр;

Автогаз — 36,07 (+ 0,14 копійки) за літр.

Нагадаємо, що нині через ситуацію на польському кордоні ринок автомобільного газу в Україні переживає кризу. Пальне дорожчає, а його запас вичерпується.

Саме через польський кордон автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу. Загалом вартість газу вже