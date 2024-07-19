Онлайн в банку чи в обміннику: де долар буде коштувати дешевше
Курс купівлі американської валюти за останні дні суттєво подорожчав. Подекуди валюта могла сягати навіть 42 гривень. Станом на ранок 19 липня ціна в банках та обмінниках коливається в діапазоні від 41,90 гривні до 41,93 гривні. А дешевше купити валюту на декілька копійок можна все-таки в банках.
Який курс продажу долара сьогодні
- Середня ціна у банках:
Курс купівлі, за даними "Мінфіну", становить на рівні 41,90 гривні за валюту. Відповідно 100 доларів обійдеться в 4 190 гривень.
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- Середня ціна в обмінниках:
В обмінниках купити долар доведеться за курсом в 41,93 гривні, а 100 доларів – за 4 193 гривні, за даними finance.ua.
Як придбати валюту онлайн
На сьогодні громадяни України мають право придбати валюту в банках через інтернет. Однак на таку послугу діє місячний ліміт – на рівні 50 тисяч гривень.Важливо! Насамперед для цього знадобиться відкрита валютна карта у тому банку, де ви куплятимете валюту. Відповідно до курсу особа вказує потрібну суму в додатку банку та підтверджує операцію. Згодом кошти будуть зараховані на рахунок.
Які ціни в різних банках:
- Monobank – 41,83 гривні за долар,
- "Приватбанк" – 41,80 гривні за долар,
- "Укрсиббанк" – 41,90 гривні за долар,
- "Сенс Банк" – 41,95 гривні за долар.