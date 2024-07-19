Онлайн в банку чи в обміннику: де долар буде коштувати дешевше

Курс купівлі американської валюти за останні дні суттєво подорожчав. Подекуди валюта могла сягати навіть 42 гривень. Станом на ранок 19 липня ціна в банках та обмінниках коливається в діапазоні від 41,90 гривні до 41,93 гривні. А дешевше купити валюту на декілька копійок можна все-таки в банках.

Який курс продажу долара сьогодні

Середня ціна у банках:

Курс купівлі, за даними "Мінфіну", становить на рівні 41,90 гривні за валюту. Відповідно 100 доларів обійдеться в 4 190 гривень.

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Середня ціна в обмінниках:

В обмінниках купити долар доведеться за курсом в 41,93 гривні, а 100 доларів – за 4 193 гривні, за даними finance.ua.

Як придбати валюту онлайн

На сьогодні громадяни України мають право придбати валюту в банках через інтернет. Однак на таку послугу діє місячний ліміт – на рівні 50 тисяч гривень.

Насамперед для цього знадобиться відкрита валютна карта у тому банку, де ви куплятимете валюту. Відповідно до курсу особа вказує потрібну суму в додатку банку та підтверджує операцію. Згодом кошти будуть зараховані на рахунок.

Які ціни в різних банках: