Какой курс продажи доллара сегодня
- Средняя цена в банках:
Курс покупки, по данным "Минфина", составляет на уровне 41,90 гривны за валюту. Соответственно 100 долларов обойдется в 4 190 гривен.
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- Средняя цена в обменниках:
В обменниках купить доллар придется по курсу в 41,93 гривны, а 100 долларов – за 4 193 гривны, по данным finance.ua.
Как приобрести валюту онлайн
На сегодня граждане Украины имеют право приобрести валюту в банках через интернет. Однако на такую услугу действует месячный лимит – на уровне 50 тысяч гривен.
Какие цены в разных банках:
- Monobank – 41,83 гривны за доллар,
- "Приватбанк" – 41,80 гривны за доллар,
- "Укрсиббанк" – 41,90 гривны за доллар,
- "Сенс Банк" – 41,95 гривны за доллар.