Найвищі пенсії в Україні: у яких областях пенсії вищі, ніж в інших

В Україні сьогодні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, більшість з яких отримує пенсії за віком. Втім, розмір виплат відрізняється залежно від регіону.

Де в Україні отримують найвищі пенсії

Нині найбільші пенсії в Україні отримують мешканці столиці. Як повідомляється, середній розмір пенсії у Києві складає 7 940 гривень. Високі виплати також спостерігаються у жителів таких регіонів:

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в Рівненській області він складає 7 255 гривень;

у Донецькій – 7 138 гривень;

у Луганській – 6 679 гривень;

а в Дніпропетровській – 6 402 гривні.

Водночас найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області – в середньому 4 436 гривень. Лише трохи більші виплати мають мешканці Чернівецької області – 4 639 гривень та Закарпатської області – 4 667 гривень відповідно.

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні досягла 5 816,62 гривні, що на понад 400 гривень більше порівняно з початком року. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, середній розмір виплат становить 6 216,20 гривні.