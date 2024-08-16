Найвищі пенсії в Україні: у яких областях пенсії вищі, ніж в інших
16 серпня 2024, 11:45Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
В Україні сьогодні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, більшість з яких отримує пенсії за віком. Втім, розмір виплат відрізняється залежно від регіону.
Де в Україні отримують найвищі пенсії
Нині найбільші пенсії в Україні отримують мешканці столиці. Як повідомляється, середній розмір пенсії у Києві складає 7 940 гривень. Високі виплати також спостерігаються у жителів таких регіонів:
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- в Рівненській області він складає 7 255 гривень;
- у Донецькій – 7 138 гривень;
- у Луганській – 6 679 гривень;
- а в Дніпропетровській – 6 402 гривні.
Водночас найменші пенсії отримують жителі Тернопільської області – в середньому 4 436 гривень. Лише трохи більші виплати мають мешканці Чернівецької області – 4 639 гривень та Закарпатської області – 4 667 гривень відповідно.Цікаво! Станом на 1 липня середня пенсія в Україні досягла 5 816,62 гривні, що на понад 400 гривень більше порівняно з початком року. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, середній розмір виплат становить 6 216,20 гривні.