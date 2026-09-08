Газова криза насувається: Німеччина не встигає запастися паливом до зими

Найбільша економіка Європи опинилася за крок до серйозних енергетичних випробувань напередодні опалювального сезону. Німеччина ризикує зіткнутися з дефіцитом газу цієї зими, і це може стати проблемою не лише для неї.

Що сталося із запасами газу

Станом на початок вересня німецькі підземні сховища заповнені лише на 53%. За даними галузевої асоціації операторів газосховищ INES, це найнижчий показник за 15 років спостережень, пише Reuters.

Але головна проблема полягає не лише в тому, що запасів мало. Німеччина також не встигає достатньо швидко їх поповнювати.

Асоціація попереджає, що через повільне закачування газу влітку технічно до 1 листопада вдасться досягти максимум 77% заповнення.

Що буде за холодної зими

За нормальної температури 77% запасів, за оцінкою INES, має вистачити для стабільного проходження опалювального сезону.

Якщо ж зима виявиться надзвичайно холодною, Німеччину очікує дефіцит газу.

У деякі дні січня дефіцит може сягати 25% від потреби, заявив керуючий директор INES Себастьян Гайнерманн.

Чому Німеччина не встигає із запасами

Щоб досягти хоча б прогнозованих 77% до 1 листопада, країні необхідно закачувати приблизно 1 терават-годину газу щодня. Але таких темпів не фіксували вже майже місяць.

Якщо ми продовжимо закачувати газ такими ж темпами, як протягом останніх трьох тижнів, то досягнемо лише 63% заповнення,

– зазначив Гайнерманн.

Це значно нижче за рівень, на який розраховує Німеччина для проходження опалювального сезону.

Головною причиною такого повільного накопичення експерти називають невигідну різницю між літніми та зимовими цінами на блакитне паливо. Через це трейдерам економічно невигідно активно накопичувати газ у сховищах.

Щоб врятувати ситуацію, асоціація пропонує уряду терміново скасувати частину зборів та надати компаніям пільгові державні кредити для прискорення закупівель.

Як це вплине на Європу

Водночас Німеччина має найбільшу систему газових сховищ у Європі, тому її проблеми із запасами можуть мати наслідки для всього європейського ринку.

На початку вересня запаси газу по ЄС також залишалися на найнижчому за 15 років рівні для цього періоду. Тобто у разі різкого зростання попиту через морози країнам Європи доведеться конкурувати за додаткові поставки газу.

Нагадаємо, що напруга на європейському газовому ринку зростає вже не перший тиждень. Так, вартість ф'ючерсів у Європі підскочила до найвищого рівня за понад три роки на тлі загострення на Близькому Сході.