Что произошло с запасами газа

По состоянию на начало сентября немецкие подземные хранилища заполнены лишь на 53%. По данным отраслевой ассоциации операторов газохранилищ INES, это самый низкий показатель за 15 лет наблюдений, пишет Reuters.

Но главная проблема заключается не только в том, что запасов мало. Германия также не успевает достаточно быстро их пополнять.

Ассоциация предупреждает, что из-за медленной закачки газа летом технически к 1 ноября удастся достичь максимум 77% заполнения.

Что будет в случае холодной зимы

При нормальной температуре 77% запасов, по оценке INES, должно хватить для стабильного прохождения отопительного сезона.

Если же зима окажется чрезвычайно холодной, Германию ждет дефицит газа.

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В некоторые дни января дефицит может достигать 25% от потребности, заявил управляющий директор INES Себастьян Гайнерманн.

Почему Германия не успевает с запасами

Чтобы достичь хотя бы прогнозируемых 77% к 1 ноября, стране необходимо закачивать примерно 1 тераватт-час газа ежедневно. Но таких темпов не фиксировали уже почти месяц.

Если мы продолжим закачивать газ такими же темпами, как в течение последних трех недель, то достигнем лишь 63% заполнения,

– отметил Гайнерманн.

Это значительно ниже уровня, на который рассчитывает Германия для прохождения отопительного сезона.

Главной причиной такого медленного накопления эксперты называют невыгодную разницу между летними и зимними ценами на голубое топливо. Из-за этого трейдерам экономически невыгодно активно накапливать газ в хранилищах.

Чтобы спасти ситуацию, ассоциация предлагает правительству срочно отменить часть сборов и предоставить компаниям льготные государственные кредиты для ускорения закупок.

Как это повлияет на Европу

В то же время Германия обладает крупнейшей системой газохранилищ в Европе, поэтому ее проблемы с запасами могут иметь последствия для всего европейского рынка.

В начале сентября запасы газа в ЕС также оставались на самом низком за 15 лет уровне для этого периода. То есть в случае резкого роста спроса из-за морозов странам Европы придется конкурировать за дополнительные поставки газа.

Напомним, что напряженность на европейском газовом рынке растет уже не первую неделю. Так, стоимость фьючерсов в Европе подскочила до самого высокого уровня за более чем три года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.