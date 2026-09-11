Росія нищить склади: чи загрожує нам дефіцит ліків та продуктів і що буде з цінами

Ворог цілеспрямовано б'є по логістиці, намагаючись залишити українців без найнеобхіднішого. Проте вітчизняний бізнес вже знайшов спосіб обійти ці загрози та захистити споживачів.

Що відбувається з ліками та чи варто робити запаси

Попри цілеспрямовані ракетні удари по фармацевтичних базах, тотального дефіциту медикаментів в Україні наразі немає. Як пояснив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов в ефірі ТСН, аптечні мережі та дистриб'ютори вибудували максимально гнучку логістику.

"Атака – це дуже болісно, але ми не маємо зараз дефіциту. Ми можемо втратити певну кількість складів, це жахливо, але це не означає, що не буде ліків", – наголосив посадовець.

Для вашого гаманця та спокою це означає одне: панічно скуповувати препарати не потрібно. Безпосередньо в аптеках завжди є запас на один-два місяці. Крім того, великі міжнародні виробники тримають свої резерви на європейських складах і готові оперативно привезти їх в Україну.

Єдиний нюанс – рецептурні препарати можуть з'явитися у міжнародній упаковці, проте інструкція українською мовою все одно буде всередині. Що стосується критично важливих та дорогих ліків для порятунку життя, держава вже сформувала таємні резерви у безпечних локаціях.

Як зміняться ціни на продукти у супермаркетах

Аналогічна ситуація спостерігається і на ринку продовольства, хоча ворог намагається паралізувати забезпечення міст. Засновник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак запевняє, що знищити всі продуктові склади фізично неможливо. З 5 мільйонів квадратних метрів складських площ вищих класів в Україні залишилося понад 50%, про що бізнесмен написав у своєму Facebook.

Проте зміна логістичних ланцюгів неминуче вдарить по цінах. Оскільки ритейлерам доводиться возити товар "з коліс", орендувати підземні приміщення або переносити бази до Польщі, витрати на доставку зростають. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький прогнозує подорожчання продуктів у середньому на 2,5%.

Водночас представники бізнесу, зокрема співзасновник мережі Goodwine Дмитро Кримський, попереджають, що в окремих випадках цінники можуть підскочити на 5 – 15%. Тому потрібний товар ви завжди знайдете, але заплатити за нього доведеться трохи більше.

З кінця серпня 2026 року Росія розпочала методичний терор проти внутрішньої системи забезпечення українських міст. Під ударом опинилися логістичні центри провідних мереж, таких як Novus, ATB, Сільпо, Auchan, а також склади з гуманітарною допомогою.

Зокрема, нещодавно ворог пошкодив великий фармацевтичний склад компанії "Біокон" на Київщині, де збитки можуть сягати мільярдів гривень. Через постійні обстріли один із найбільших логістичних операторів Zammler навіть був змушений тимчасово зупинити роботу своїх комплексів.

Аби врятувати ситуацію та підтримати підприємців, президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми доступного кредитування, що дозволить бізнесу швидше відновлювати зруйновану інфраструктуру та гарантувати наявність товарів для українців.