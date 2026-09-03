Що відомо про удар

Про пошкодження складів у районі повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. На місцях працюють усі оперативні служби. Наслідки атаки фіксуємо та уточнюємо,

– зазначив він у Telegram.

Після російської атаки у Бориспільському районі виникла пожежа. ДСНС Київщини підтвердила, що рятувальники працюють на місці влучань, ліквідовуючи наслідки займання.

За словами співрозмовників "Економічної правди" на фармацевтичному ринку, постраждав склад саме компанії "Біокон", а втрати від атаки можуть становити кілька мільярдів гривень.

Йдеться не лише про пошкодження складу, адже на спеціалізованому фармацевтичному майданчику могли зберігатися значні обсяги лікарських засобів та іншої продукції.

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Водночас станом на момент публікації новини сама компанія офіційно не підтвердила, що пошкоджені склади належать саме "Біокону".

Чим займається «Біокон»

Основною спеціалізацією товариства "ХФК "Біокон" є фармацевтична логістика та складське господарство.

Компанія надає фармацевтичним виробникам складські приміщення, зокрема для розміщення аптечних складів, а також послуги зі зберігання продукції на митному складі.

Відкриті дані реєстрів підтверджують, що підприємство працює у селі Велика Олександрівка Бориспільського району. Основний вид його діяльності – складське господарство.

Атаки на український бізнес

Нагадаємо, що Росія цілеспрямовано намагається паралізувати українську торгівлю та забезпечення, методично випалюючи складські приміщення.

Лише за останні дні ворог зруйнував склад будматеріалів "Агромат" на Київщині, склади з обладнанням для сонячних електростанцій компанії YASNO та приміщення з гуманітарною допомогою від ЮНІСЕФ.

Крім того, в ніч проти 31 серпня окупанти знищили ключову сортувальну лінію інноваційного термінала Нової пошти в Одесі, а 30 серпня пошкодили склади мережі Auchan.