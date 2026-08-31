Що сталося з терміналом Нової пошти в Одесі

У ніч проти 31 серпня російські військові атакували безпілотником інноваційний термінал Нової пошти в Одесі, повідомляють у прес-службі компанії. Внаслідок влучання було знищено ключову сортувальну лінію.

У компанії зазначили, що йдеться про обладнання європейського стандарту. Через пошкодження воно не підлягає відновленню.

Попри атаку, серед працівників Нової пошти немає постраждалих. У компанії наголосили, що всі співробітники живі.

Знищена сортувальна лінія була важливою частиною роботи термінала, адже саме таке обладнання забезпечує автоматизоване переміщення та сортування великої кількості відправлень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як працюватиме Нова пошта після атаки

Попри пошкодження термінала, Нова пошта не припиняє роботу. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, щоб продовжувати обробляти відправлення клієнтів.

У пресслужбі зазначили, що актуальну інформацію про конкретні відправлення можна перевірити через мобільний застосунок Нової пошти або на офіційному сайті компанії.

Там також радять клієнтам стежити саме за статусом своїх посилок, оскільки через зміну логістичних маршрутів окремі відправлення можуть рухатися за резервними схемами.

Атака по інфраструктурі логістичної компанії не зупинила її роботу, однак знищення автоматизованого обладнання означає для підприємства значні втрати та необхідність заміни дорогої сортувальної системи.

До слова, Росія декілька днів поспіль атакує Київщину. Внаслідок ударів ворога по Бориспільському районі 30 серпня було пошкоджено склад Auchan.