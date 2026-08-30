У компанії підтвердили влучання в логістичний об'єкт, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відомо про наслідки атаки?

Унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад Auchan у Борисполі Київської області. У компанії підтвердили, що в логістичний об'єкт було влучання.

Сьогодні було влучання в наш склад у Борисполі. Постраждалих, на щастя, немає,

– повідомили в Auchan.

Зазначається, що в цьому логістичному центрі також розташований склад мережі "Аврора". Наразі уточнюється інформація про масштаби пошкоджень та наслідки російської атаки.

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Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого в кількох районах столиці виникли пожежі.

За даними ДСНС, в Оболонському районі внаслідок влучання загорілися приміщення з другого по п’ятий поверхи 12-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 80 квадратних метрів рятувальники ліквідували, трьох постраждалих передали медикам.

У Подільському районі зафіксували влучання у нежитлову споруду, де виникла пожежа у складському приміщенні. У Голосіївському районі сталося загоряння в адмінбудівлі, а в Деснянському районі зайнялася трава на відкритій території площею близько 2 гектарів.

Також падіння безпілотника спричинило пожежу в зеленій зоні Дніпровського району. Близько опівночі у столиці знову пролунали вибухи, перед цим Повітряні сили повідомляли про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Києва з півночі.

Станом на ранок рятувальники продовжували працювати на окремих локаціях, зокрема у Голосіївському районі. Усі інші пожежі, спричинені російською атакою напередодні, на той момент уже були ліквідовані.