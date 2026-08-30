В компании подтвердили, что был поражен логистический объект, сообщает "Интерфакс-Украина".

Что известно о последствиях атаки?

В результате российской атаки в воскресенье, 30 августа, был поврежден склад Auchan в Борисполе Киевской области. В компании подтвердили, что по логистическому объекту был нанесен удар.

Сегодня произошло попадание в наш склад в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет,

– сообщили в Auchan.

Отмечается, что в этом логистическом центре также расположен склад сети "Аврора". В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и последствиях российской атаки.

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Напомним, в ночь на 30 августа Россия атаковала Киев ударными беспилотниками, в результате чего в нескольких районах столицы возникли пожары.

По данным ГСЧС, в Оболонском районе в результате попадания загорелись помещения со второго по пятый этажи 12-этажного жилого дома. Пожар площадью 80 квадратных метров спасатели ликвидировали, трое пострадавших были переданы медикам.

В Подольском районе зафиксировали попадание в нежилое здание, где возник пожар в складском помещении. В Голосеевском районе произошло возгорание в административном здании, а в Деснянском районе загорелась трава на открытой территории площадью около 2 гектаров.

Также падение беспилотника вызвало пожар в зеленой зоне Днепровского района. Около полуночи в столице снова раздались взрывы, перед этим Воздушные силы сообщали о реактивном БПЛА, который двигался в направлении Киева с севера.

По состоянию на утро спасатели продолжали работать на отдельных участках, в частности в Голосеевском районе. Все остальные пожары, вызванные российской атакой накануне, на тот момент уже были ликвидированы.