Подробности о атаке сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА.

Что известно о последствиях атаки на Киев?

Поздно вечером 29 августа в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. В столице раздавались взрывы.

В КГВА сообщили, что в Подольском районе зафиксировано возгорание складского помещения.

Мэр города сообщил, что в результате падения БПЛА возник пожар в зеленой зоне в Днепровском районе столицы.

Перед этим около 22 часов вечера в Оболонском районе БПЛА упал на территорию между жилыми домами. А впоследствии стало известно, что в 12-этажном доме на Оболони произошло возгорание со второго по пятый этажи.

В 0:23 в Киеве снова раздался взрыв. До этого в ПС сообщали о реактивном БПЛА, направлявшемся к столице с севера.

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Напомним, в течение дня 29 августа враг совершил атаку на Украину, направленную на использование 224 ударных БПЛА (большинство из них – реактивные). Подавляющее количество дронов враг направил в сторону столицы Украины. В течение дня системами противовоздушной обороны было сбито/подавлено 199 ударных БПЛА.