Деталі атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко та КМВА.

Що відомо про наслідки атаки по Києву?

Пізно ввечері 29 серпня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. В столиці лунали вибухи.

В КМВА повідомили, що у Подільському районі фіксується загоряння складського приміщення.

Мер міста повідомив, що внаслідок падіння БпЛА пожежа в зеленій зоні в Дніпровському районі столиці.

Перед цим близько 22 години вечора в Оболонському районі БпЛА впав на територію між житловими будинками. А згодом стало відомо, що у 12-поверховому будинку на Оболоні сталося загоряння з другого по пʼятий поверхи.

О 0:23 в Києві знову лунав вибух. Перед цим в ПС повідомляли про реактивний БпЛА в напрямку столиці з півночі.

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Нагадаємо, протягом дня 29 серпня ворог атакував Україну 224 ударними БпЛА (більшість із них – реактивні). Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці України. Протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено 199 ударних БпЛА.