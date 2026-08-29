Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Протягом дня, із 06:30 до 18:00, противник застосував 224 ударні безпілотники. Більшість запущених дронів були реактивними. Основний напрямок удару цього разу – столиця України та Київська область.

Українська протиповітряна оборона протягом дня активно працювала по ворожих цілях. За попередньою інформацією, захисники збили або подавили 199 ударних БпЛА.

Водночас повністю відбити атаку на цей момент ще не вдалося. Станом на 18:20 у повітряному просторі України залишалося до 10 ударних російських безпілотників.

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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Основна частина російських безпілотників прямувала до столиці, через що в Києві протягом дня неодноразово лунали вибухи.

Унаслідок падіння ворожих БпЛА та уламків у кількох районах столиці виникли пожежі та пошкодження. Зокрема, у Голосіївському районі загорілася покрівля складської будівлі, а у Святошинському районі уламки спричинили пожежу у квартирі житлового будинку.

Також повідомлялося про падіння БпЛА на територію нежитлової забудови у Подільському районі та пошкодження складського приміщення. В Оболонському районі безпілотник упав на відкритій території, пошкодивши розташоване поруч кафе.

Найбільш трагічним наслідком атаки стала загибель 2-річної дівчинки, яка отримала поранення внаслідок падіння ворожого БпЛА на Оболоні. Загалом у столиці внаслідок атаки постраждали 8 людей, одна з них була госпіталізована у стані середньої тяжкості.