Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

В течение дня, с 06:30 до 18:00, противник задействовал 224 ударных беспилотника. Большинство запущенных дронов были реактивными. Основное направление удара на этот раз – столица Украины и Киевская область.

Украинская противовоздушная оборона в течение дня активно работала по вражеским целям. По предварительной информации, защитники сбили или подавили 199 ударных БПЛА.

В то же время полностью отразить атаку на данный момент еще не удалось. По состоянию на 18:20 в воздушном пространстве Украины оставалось до 10 ударных российских беспилотников.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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Основная часть российских беспилотников направлялась к столице, поэтому в Киеве в течение дня неоднократно раздавались взрывы.

В результате падения вражеских БПЛА и обломков в нескольких районах столицы возникли пожары и повреждения. В частности, в Голосеевском районе загорелась крыша складского здания, а в Святошинском районе обломки вызвали пожар в квартире жилого дома.

Также сообщалось о падении БПЛА на территорию нежилой застройки в Подольском районе и повреждении складского помещения. В Оболонском районе беспилотник упал на открытой территории, повредив расположенное рядом кафе.

Наиболее трагическим последствием атаки стала гибель 2-летней девочки, получившей ранение в результате падения вражеского БПЛА на Оболони. Всего в столице в результате атаки пострадали 8 человек, одна из них была госпитализирована в состоянии средней тяжести.