24 Канал собрал все, что известно о последствиях атаки на Киев.
Каковы последствия обстрела столицы
В Подольском районе также зафиксировано попадание БПЛА в нежилую застройку. В Оболонском районе БПЛА упал на открытой территории. Повреждено помещение кафе, расположенное рядом. Медики оказывают помощь раненому ребенку. В Киеве тревога продолжается уже более 4 часов. Перед этим была пауза всего на 21 минуту – с 07:08 до 07:29. В Подольском районе повреждено складское помещение. В Подольском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место. В Голосеевском районе в результате падения БПЛА Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте. В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, что произошло в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет. В Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения. Соответствующие службы выезжают на место. По состоянию на 07:30 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки в Святошинском районе. В Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется.
возник пожар на крыше двухэтажного складского здания.
Службы работают на месте происшествия.
В Подольском районе также зафиксировано попадание БПЛА в нежилую застройку.
В Оболонском районе БПЛА упал на открытой территории. Повреждено помещение кафе, расположенное рядом. Медики оказывают помощь раненому ребенку.
В Киеве тревога продолжается уже более 4 часов.
Перед этим была пауза всего на 21 минуту – с 07:08 до 07:29.
В Подольском районе повреждено складское помещение.
В Подольском районе БПЛА упал на территорию нежилой застройки.
Экстренные службы направляются на место.
В Голосеевском районе в результате падения БПЛА
Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте.
В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, что произошло в результате падения обломков БПЛА.
Пострадавших нет.
В Голосеевском районе зафиксировано повреждение нежилого помещения. Соответствующие службы выезжают на место.
По состоянию на 07:30 известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки в Святошинском районе.
В Святошинском районе повреждены частные жилые дома. Пожара нет. Информация о пострадавших уточняется.