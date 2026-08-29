Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях, пока продолжается воздушная атака. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрывах в столице?

В столице снова были слышны взрывы во время очередной атаки России. Перед этим мониторинговые сообщения фиксировали движение реактивных БПЛА на Киев с северного направления.

По состоянию на 17:50 известно, что враг повторно поразил нежилое здание в Подольском районе. Информация о последствиях атаки и возможных новых пострадавших уточняется.

Жителей области просят не покидать укрытия, поскольку воздушная опасность по-прежнему сохраняется. Власти подчеркнули, что находиться в безопасном месте необходимо до официального сигнала об отмене воздушной тревоги.

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Напомним, в результате массированной атаки России на Киев 29 августа погибла 2-летняя девочка, получившая ранение в результате падения вражеского БПЛА в Оболонском районе. Всего в столице пострадали 8 человек, одна пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести, еще семеро получили помощь амбулаторно или на месте.

В Оболонском районе беспилотник упал на открытой территории, повредив помещение расположенного рядом кафе. В Подольском районе зафиксировали падение БПЛА на территорию нежилой застройки, где также было повреждено складское помещение. Там в нежилом здании возник пожар в двух очагах, однако спасатели уже его ликвидировали.

В Голосеевском районе из-за падения БПЛА загорелась крыша двухэтажного складского здания, пострадавших не было. В Святошинском районе обломки дрона вызвали пожар в квартире на девятом этаже жилого дома, а также повредили частные дома.

Кроме того, в Оболонском районе повреждены стеклопакеты заведения общественного питания и отделка общественного парка. Последствия атаки устраняют экстренные службы.