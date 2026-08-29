Мешканців Києва закликали залишатися в укриттях, поки триває повітряна атака. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи у столиці?

У столиці знову було чути вибухи під час чергової атаки Росії. Перед цим моніторингові повідомлення фіксували рух реактивних БпЛА на Київ із північного напрямку.

Станом на 17:50 відомо, що ворог повторно влучив у нежитлову будівлю Подільського району. Інформація про наслідки атаки та можливих нових постраждалих уточнюється.

Мешканців області просять не залишати укриттів, оскільки повітряна небезпека досі зберігається. Влада наголосила, що перебувати в безпечному місці необхідно до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Київ 29 серпня загинула 2-річна дівчинка, яка дістала поранення через падіння ворожого БпЛА в Оболонському районі. Загалом у столиці постраждали 8 людей, одну потерпілу госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще семеро отримали допомогу амбулаторно або на місці.

В Оболонському районі безпілотник упав на відкритій території, пошкодивши приміщення кафе поруч. У Подільському районі зафіксували падіння БпЛА на територію нежитлової забудови, де також пошкоджено складське приміщення. Там у нежитловій будівлі виникла пожежа у двох осередках, однак рятувальники вже її ліквідували.

У Голосіївському районі через падіння БпЛА загорівся дах двоповерхової складської будівлі, постраждалих не було. У Святошинському районі уламки дрона спричинили пожежу у квартирі на дев'ятому поверсі житлового будинку, а також пошкодили приватні будинки.

Крім того, в Оболонському районі пошкоджено скління закладу громадського харчування та оздоблення громадського парку. Наслідки атаки ліквідовують екстрені служби.