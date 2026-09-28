Діра в обороні на 27 мільярдів доларів: чи вистачить грошей на зарплати військовим

Вітчизняний сектор безпеки зіткнувся з безпрецедентним фінансовим викликом, який вимагає негайних рішень. Кабінет міністрів вже готує масштабний перегляд державних видатків, щоб не залишити армію без ресурсів.

Звідки візьмуть гроші та що буде із зарплатами військових

Додаткова потреба України у фінансуванні оборони сягнула колосальної суми у 27 мільярдів доларів. Щоб перекрити цю "діру", уряд планує знайти близько 7 мільярдів доларів за рахунок внутрішніх ресурсів, про що повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами очільника уряду, цю частину потреби покриватимуть через жорсткішу економію державних фінансів, оптимізацію витрат та перерозподіл коштів у межах чинних програм. При цьому головне питання, яке хвилює тисячі родин захисників, вирішено однозначно.

Заробітні плати військових закриємо точно. Грошове забезпечення військових і підтримка їхніх сімей мають бути забезпечені в повному обсязі,

– наголосив Корецький.

Де шукатимуть ще 20 мільярдів доларів

Левова частка дефіциту залишається непокритою, і ці кошти Україна планує залучити через зовнішні механізми фінансування разом із міжнародними партнерами. Цей ресурс критично необхідний вже зараз для авансування поставок зброї, яка має надійти на фронт у першому кварталі 2027 року. Йдеться насамперед про безперебійне забезпечення Сил оборони дронами, ракетами та важкою технікою.

Зверніть увагу! Уряд вже доручив Міністерству оборони та Мінфіну опрацювати конкретні механізми залучення цих коштів. Паралельно влада змушена планувати джерела фінансування оборонних видатків на 2027 рік, адже масштабні контракти потребують довгострокових гарантій.

Які рішення ухвалювалися раніше та до чого тут "дрон-діли"

Проблема фінансового голоду в оборонці назрівала давно. Як повідомляв раніше 24 Канал, президент Володимир Зеленський зазначав, що значну частину з цих 27 мільярдів доларів планують залучити через спеціальний формат "дрон-діл" (drone deal). Західні союзники усвідомлюють, що Україна не може самостійно оплатити масоване виробництво безпілотників.

Якщо не замовити та не проплатити дрони у жовтні-листопаді, то вже у січні та лютому армія зіткнеться з серйозним дефіцитом на передовій. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко попереджав, що загалом державний бюджет потребуватиме у 2027 році зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 мільярда доларів, з яких наразі підтверджено лише 20 мільярдів. Щоб отримати необхідні транші від ЄС, українському парламенту доведеться ухвалювати непопулярні рішення, зокрема закон про оподаткування малих посилок.