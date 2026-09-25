Чи може України уникнути проблем з бюджетом

Це можливо, якщо Верховна Рада проголосує за відповідні закони, про що повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Я дуже сподіваюcь, що закон про оподаткування малих посилок проголосують у другому читанні та в цілому. Без цього ми не отримаємо другий транш макрофінсовоїдопомоги від ЄС.

Україна має ухвалити зміни щодо ПЕПів (Politically exposed persons). Також важливим залишається підписання закону про оподаткування цифрових платформ – воно напряму пов’язане з ухваленням змін щодо ПЕПів.

Також Марченко розповів, що державний бюджет потребуватиме у 2027 році зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 мільярда доларів.

З них є підтверджені лише 20 мільярдів доларів.

Ще 32,6 мільярда доларів мають невизначений статус.

В програмі МВФ є запевнення від ЄС про забезпечення ⅔ потреб України у зовнішньому фінансуванні, наразі ведеться робота з партнерами щодо забезпечення необхідного ресурсу,

– зазначив Сергій Марченко.

Зокрема, місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується у листопаді поточного року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше Марченко вже говорив про проблеми з українським бюджетом. За його словами, це найгірша ситуація з 2023 року.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує 27 мільярдів доларів на оборону. Йдеться, зокрема, про гроші на зброю.