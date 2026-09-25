Для чого Україні потрібні десятки мільярдів доларів

Президент України Володимир Зеленський у коментарі для 24 Каналу детальніше розповів, куди спрямують необхідні кошти.

Згідно зі словами Зеленського, в цю суму дійсно входить грошове забезпечення військових. Але загалом це гроші на дрони, ракети та забезпечення воїнів.

Володимир Зеленський Президент України Там жовтень, там листопад, там грудень. Але що важливо: десь третина цих грошей, може, навіть трішки більше, це січень, лютий, березень – дрони.

Якщо дрони не замовити та не проплатити у жовтні та листопаді, то Україна матиме серйозні виклики "на січень та лютий". Тому це питання детально проговорювали з Європейським Союзом, з Президенткою Європейської комісії та з МВФ.

Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Ну, Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення немає відношення, до дронів. Там зовсім інші питання,

– уточнив Володимир Зеленський.

Крім того, український лідер дуже просить Єврокомісію наблизити другий транш з 90 мільярдів євро, адже січень і лютий повинні бути наповнені відповідними дронами і ракетами.

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Нагадаємо, що перший транш Україна отримала ще у червні. Йдеться про 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Щодо Міжнародного валютного фонду: він допоможе Києву знайти частину коштів, які потрібні для фінансової стійкості країни у 2027 році. Точна сума не була названа.