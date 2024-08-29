Делегація МВФ відвідає Київ наступного тижня

Наступного тижня команда МВФ відвідає Київ. Під час зустрічі планується переглянути перспективу бюджету України.

МВФ приїде в Україну

Наступного тижня команда МВФ прибуде на зустріч з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

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Фонд має прийняти рішення, чи надавати Україні наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів.

Співробітники МВФ, які працюють з Україною, неформально зустрінуться з виконавчою радою фонду, перед від'їздом. Там вони проінформують раду про останню інформацію щодо позики.

Нагадаємо! В кінці березня торік була схвалена угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів.