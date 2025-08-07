До Дня Незалежності частина українців отримає спеціальні виплати. Найбільша сума цієї допомоги – 3 100 гривень.

Хто отримає доплату більш як 3 тисячі гривень у серпні?

Доплата 3 100 гривень надається особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Збільшили виплати людям, які травмувалися на роботі: скільки отримуватимуть постраждалі

Також на виплату більш як 3 тисячі гривень мають право особи, що отримали інвалідність внаслідок визначених подій. Йдеться саме про громадян з І групою.

Виплата у такому розмірі надається особам, які набули інвалідність:

внаслідок війни;

якщо вони були колишніми малолітніми (такими, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнями концентраційних таборів, гетто чи інших місць примусового тримання, при цьому, їх визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва або ж через іншу причину.

У інших громадян з інвалідністю виплати дещо менші:

люди з II групою інвалідності отримають – 2 900 гривень;

III групою інвалідності – 2 700 гривень.

Зверніть увагу! Загалом ці виплати варіюються у діапазоні 450 – 3 100 гривень. Сума залежить від категорії до якої належить особа. Ця доплата надається автоматично для більшості громадян.