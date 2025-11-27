Укр Рус
Економіка Новини економіки Кульмінація року: чому в грудні є нагода заробити більше на депозитах
27 листопада, 12:02
Кульмінація року: чому в грудні є нагода заробити більше на депозитах

Ірина Гайдук
Основні тези
  • У грудні банки пропонуватимуть підвищені ставки на депозити, які можуть досягати до 18% річних, для привернення вкладників у святковий період.
  • Попри можливі форс-мажорні ризики, очікується зростання кількості вкладників на 5-7% завдяки оптимістичним інфляційним прогнозам.

Грудень називають кульмінацією року, що стосується, зокрема, й депозитного сегмента. За певними вкладами українці зможуть знайти на ринку ставку до 18% річних.

Чому можна заробити більше? 

Період різдвяних та новорічних свят створює можливості для банків привернути увагу до своїх депозитів. З іншого боку, в українців з’являється реальна нагода заробити більше на вкладах, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

Дмитро Замотаєв

Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

О цій порі банки зазвичай впроваджують вигідні акційні пропозиції для нових вкладників. Так, приміром, у грудні очікується, що додаткові бонуси до базових ставок можуть зрости до 1,5 – 2 відсоткових пункта. А найвищою планкою дохідності гривневих депозитів стане 18% річних.

Які ставки за депозитами у грудні?

Втім, за словами експерта, середні базові ставки залишаться відносно сталими і залежно від терміну вкладу варіюються від 13% річних до 14,5% річних. Саме від цих ставок "відштовхуватимуться" потенційні клієнти, ухвалюючи рішення про розміщення вільних коштів на депозитах.

  • Найбільш затребуваними залишають два типи вкладів – на 6 – 9 місяців та на 1 рік.
  • На такі вклади українці можуть віднайти на ринку ставку навіть до 18% річних.

Як і раніше, базові ставки сформовані відповідно до розміру облікової ставки (15,5%) та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%). І в разі, якщо Нацбанк 11 грудня на черговому засіданні монетарного комітету ухвалить рішення про зміну монетарних інструментів, то цілком можливо з часом середні ставки також зміняться, 
– наголосив Замотаєв. 

Які ризики для вкладників?

Разом з тим банкір додав, що є певні ризики, які можуть завадити українцям розміщувати кошти на депозитах: 

  • різні форс-мажори – енергетичні, воєнні, політичні;
  • курсові ризики, тобто що буде з курсами валют. 

Однак, спираючись  на досить оптимісті інфляційні прогнози, експерт прогнозує, що цьогоріч кількість нових вкладників у святковий період зросте на 5 – 7% порівняно з листопадом

При цьому Замотаєв підкреслив, що "високий сезон" у сегменті депозитів, коли пропозиції із розміщення коштів будуть все привабливішими, найімовірніше триватиме лише кілька тижнів – до кінця 2025 року. 

Зауважте! Наразі вигідніші саме гривневі депозити. За словами віцепрезидента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, різниця у прибутковості валютних і гривневих вкладів складає 12 разів на користь останніх.

Що може завадити українцям зробити вклади? 

  • Суттєвою перешкодою для тих, хто планує відкривати депозит, може стати ситуація з енергопостачанням. Регулярні відключення світла за графіками не створюють суттєвих ризиків, якщо тривалість відсутності світла не перевищує трьох-чотирьох годин.

  • Набагато більше занепокоєння викликають саме аварійні вимкнення, адже передбачити їх неможливо. У такі моменти людям не до фінансових рішень, навіть якщо банки пропонують вигідні умови для розміщення заощаджень.