Які депозитні ставки пропонують українські банки та чи будуть їх підвищувати

З моменту підняття облікової ставки НБУ влітку банки значно підняли депозитні ставки. В основному мова йде саме про комерційні банки, у яких дохідність депозитів досягає 18%. У державних банках ставки значно менші, що більше впливає на загальну статистику по депозитах.

Яку дохідність мають депозити

За даними «Thomson Reuters», наразі середні ставки за тримісячними депозитами в гривні для фізосіб складають 11,64% річних. За такими річними вкладами банки нині платять в середньому 13,3% річних. За рік ставки зросли приблизно на 1,5%.

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Проте навіть такі процентні ставки не окупають депозит, адже цього року споживча інфляція склала 26%. Тобто, на момент отримання вкладу гроші втрачають половину своєї вартості. Однак на наступний рік прогнози щодо інфляції є оптимістичнішими.

Це ще сильніше підсилює тиск на інфляцію, адже громадяни намагаються якомога швидше купувати товари. Окрім того, збільшується попит на долар, щоб зберегти купівельну спроможність грошей, що потребує витрачання резервів НБУ для утримання курсу гривні.

Чому у банків не має мотивації далі підіймати ставки

Наразі як такого сенсу підвищувати ставки банкам немає, оскільки депозитів більше, ніж достатньо пропозиція депозитів від вкладників значно перевищує попит на них, тобто обсяги кредитування.

У 2022 році обсяг депозитів на балансі у банках зростав значно швидше за кредити — 26,5% проти 19,1% відповідно, станом на жовтень.На початок 2022 року депозитів було на 410 мільярди гривень більше ніж кредитів, а у жовтні депозитів уже було більше на 710 мільярди гривень.

Ще одним фактором є те, що через банки (в основному державні) перекачуються значні обсяги соціальних виплат, зарплат держслужбовцям і військовим. Частина цих грошей залишається на поточних рахунках отримувачів.

Чи будуть зростати депозити цього року

На думку фінансистів, ринок після підвищення облікової ставки НБУ вже стабілізувався. Отже, ставки за депозитами активно переглядатися не будуть.

Лише декілька банків, у яких дохідність за гривневими депозитами була суттєво нижчою за середньоринкову, піднімали свої "цінники" в сторону середньо ринкового рівня. За валютними депозитами майже без змін, на депозити з обміном гривні на долари ставки були на мінімальному рівні, близько 0,1%, але такі продукти мають надзвичайний попит. Наприклад, в ПУМБ Валютним депозитом за 4-й квартал 2022 скористались близько 12 тисяч клієнтів на загальну суму понад 30 мільйонів доларів і понад 2 мільйони євро,

— розповів Дмитро Коваль, директор департаменту, Департамент-Трайб некредитних продуктів ПУМБ.

Втім, за деяких умов зростання ставок депозитів все ж можливе. Проте вона становитиме не більше 1%

Якщо поточний тренд на зростання попиту на позикові кошти від клієнтів банків буде збережено і 1 квартал 2023 буде більш бізнесово активним, тоді підвищення дохідності гривневих депозитів можливе. Але це явище буде несистемним і зростання ставок буде становити не більше ніж 0,5% – 1% в залежності від терміну депозиту. Підвищувати ставки будуть або ті банки, які активно нарощують обсяги кредитування і потребують додаткової ліквідності, або ті, у яких ставки були заниженими упродовж 2-го півріччя 2022,

— прогнозує Дмитро Коваль.

Нагадаємо, заощадження на банківських картках є безпечним способом збереження активів під час війни. Попри агресивні дії окупантів, функціонування банківської системи залишається стабільним. Ще у квітні держава запровадила стовідсоткові гарантії на депозити вкладників усіх банків.

