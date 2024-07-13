Які депозити принесуть найбільший прибуток

Середина липня не принесе якихось відчутних змін в сегменті банківських депозитів. Так, як і протягом всього місяця, активним буде тренд до розвитку тривалих депозитних вкладів.

Що чекає на депозитний ринок

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв наголосив, що саме довгострокові вкладення дають можливість клієнтам розраховувати на найбільшу дохідність. Йдеться про депозити від 1 до 2,5 років.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Водночас активним буде й інший тренд – поступове скорочення дохідності за ультракороткими вкладами, в різних фінустановах зниження ставок складає від 1 до 3 відсоткових пунктів. Майже щодня комбанки коригують ставки за такими вкладами. Наразі можемо говорити про те, що середні ставки за нетривалими вкладами – до 6 місяців не перевищують 12% річних.

Замотаєв уточнює, що до певної міри збережеться статика за вкладами від 9 до 12 місяців Середні ставки за цими депозитами будуть орієнтовно 12 – 14% річних.

Ситуація в сегменті депозитів залишається досить очікуваною і прогнозованою: ставки фактично завмерли на певний час. Однак ми припускаємо, що восени тренд до популяризації гривневих вкладів від 1 року і вище надере ще більших обертів,

– прогнозує банкір.

Які депозити найвигідніші

За словами банкіра, попри те, що у квітні/травні "вага" гривні порівняно з доларом знизилася на 4%, це майже не вплинуло на ситуацію в сегменті валютних вкладів. Так, станом на початок липня ставки за депозитами в доларах майже не змінилися і становлять в середньому 1,8% річних.

Схожа картинаі в сегменті вкладів у євро – тут ставки варіюються від 1,4% до 1,6% річних. Тобто розвиток вкладів в іноземній валюті перебуває в стані анабіозу: ставки залишаються майже без змін вже кілька місяців, а приріст нових вкладників з початку року не перевищує всього-на-всього 1%,

– уточнює банкір.

Щодо розміру чистого прибутку за гривневими вкладами, то він, за словами Замотаєва, також залишиться без змін. Це орієнтовно 4 – 5%, що є досить привабливим для нових вкладників.