Без стрибків, але зі змінами: що буде з депозитами наступного тижня

Протягом наступного тижня буде прослідковуватися продовження трендів у депозитному сегменті. Зміни будуть, але не кардинальні.

Депозитний прогноз на середину вересня

Банкір Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, які тенденції прослідковуватимуться на ринку депозитів з 11 по 17 вересня. Серед них:

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поступове скорочення відсотків за гривневими вкладами (до 14% на депозити від 3 до 6 місяців і до 15 – 16% на депозити від 9 місяців до 1 року);

зростання популярності депозитів із розміщенням від 3 до 6 місяців з причин досить високої прибутковості та відносного короткого терміну вкладів;

залежно від терміну вкладів, "чистий" прибуток гривневих депозитів з урахуванням інфляції збережеться на рівні 4 – 6%;

поступове зростання середніх ставок за валютними вкладами: до 2,3 – 2,5% на річні депозити в доларах та до 2% на вклади у євро;

зростання частки валютних депозитів від загального обсягу вкладів – до 20% в структурі всіх вкладів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Можливе зменшення облікової ставки на 1 – 2 відсоткових показники для комбанків стане додатковою мотиваційною обставиною до швидших змін у власних депозитних програмах. Наразі економічне тло є досить сприятливим для подальшого розвитку як гривневих, так і валютних депозитів. Саме тому, ми схильні до висновку, що вже до другої половини жовтня будуть майже оформлені нові "рубежі" для ставок за депозитами: залежно від терміну розміщення середні ставки становитимуть від 14% до 16% у гривні та 2 – 2,5% на вклади у євро та доларах.

Що з "конвертаційними" депозитами

На початку року задля стишення високого попиту на іноземну валюту регулятор запровадив можливість купувати безготівкову за курсом НБУ на суму до 100 тисяч гривень. Обов’язковою умовою було її розміщення на депозитах терміном від 3 місяців.

Майже весь серпень ситуація на валютному ринку була досить неспокійною: на фоні очікування повернення плаваючого курсу, а також у зв’язку з тим, що одна з великих мереж обмінних пунктів припинила роботу, а інші "обмінники", страхуючи свої ризики, просто зачинилися, потенційні можливості громадян вільно купувати та продавати валюту суттєво знизилася,

– пояснив Замотаєв.

Частка операцій обмінників на готівковому ринку становить понад 50%, а скорочення можливостей спровокувало зростання валютних курсів в середньому на 1,5 – 2 гривні.

Аби повернути баланс між попитом та пропозицією НБУ вжив таких заходів:

збільшив ліміт продажу банками валюти для населення до еквівалента у 50 тисяч гривень і що дуже суттєво – без підтвердження підстав або зобов'язань;

вдвічі збільшив ліміт на придбання безготівкової валюти до 200 тисяч гривень із подальшим її розміщенням на депозитах.

Звісно, такі депозити можна вважати більш "тактичними" (ситуативними), мета яких, перш за все, полягає в приборканні попиту на валюту. Я вважаю, що цей вид вкладів не здатен скласти конкуренцію гривневим депозитам з розміщенням від 3 до 6 місяців, не кажучи вже про валютні вклади,

– додав він.

Головною причиною є популярність таких вкладів і усе залежатиме від поточної ситуації на валютному ринку. Повернення до плаваючого курсу означатиме, що на ринку діятиме "комерційний" курс валют. Однак незначне зростання популярності конвертаційних депозитів може спостерігатися певний час без глобального впливу на основні депозитні тренди.