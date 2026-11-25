У грудні 2026 року одинокі матері в Україні й надалі зможуть отримувати державну допомогу на дітей, розмір якої залежить від віку дитини та доходів родини. Фіксованої суми для всіх отримувачів немає, адже виплату розраховують індивідуально за встановленою формулою.

Які виплати одиноким матерям передбачені у грудні 2026 року

У грудні 2026 року розмір державної допомоги одиноким матерям залежатиме від віку дитини та середньомісячного доходу сім'ї на одну особу. Відповідно до законодавства, виплату визначають як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні шість місяців.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", протягом грудня діятимуть такі розміри прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6 років – 2 817 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 3 512 гривень;

для працездатних осіб – 3 328 гривень.

Таким чином, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу дорівнює нулю, розмір допомоги може становити до 2 817 гривень на дитину до 6 років або до 3 512 гривень на дитину віком від 6 до 18 років.

Наприклад, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одну особу становить 1 000 гривень, одинока мати з дитиною віком до 6 років може отримати 1 817 гривень допомоги. Якщо дитині від 6 до 18 років, за такого самого доходу виплата становитиме 2 512 гривень.

Допомогу також можуть отримувати одинокі матері на дітей віком до 23 років, якщо ті навчаються за денною або дуальною формою в закладах освіти. У такому випадку виплату надають до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.

Важливо! З 1 грудня окремого підвищення цієї допомоги не передбачено. Розрахунок здійснюватимуть за показниками прожиткового мінімуму, встановленими на 2026 рік.

Хто має право на допомогу та як її оформити

Державну допомогу можуть отримувати матері, які не перебувають у шлюбі та мають дітей, у свідоцтві про народження яких відсутній запис про батька або такий запис зроблений за вказівкою матері відповідно до законодавства.

Зверніть увагу! Право на виплати також мають одинокі усиновлювачі, якщо в документах про народження дитини немає запису про другого з батьків. Крім того, допомогу можуть призначати матері або батькові у разі смерті другого з батьків, якщо вони не отримують на дитину пенсію у зв'язку з втратою годувальника чи інші передбачені законодавством виплати.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та декларацію про доходи й майновий стан. Залежно від обставин також можуть знадобитися свідоцтво про народження дитини, документи про усиновлення або довідки про доходи, інформації про які немає в державних реєстрах.

Звернутися за призначенням виплати можна кількома способами:

через сервісний центр Пенсійного фонду України;

через портал Дія;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування;

надіславши документи поштою до відповідного органу Пенсійного фонду.

Допомогу призначають із місяця звернення з необхідними документами та відомостями. Виплати здійснюють щомісяця протягом шести календарних місяців, після чого для продовження отримання допомоги необхідно повторно подати відповідні документи.

Водночас допомогу не призначають, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні. Якщо ж одинока мати уклала шлюб, право на виплату на дітей, народжених або усиновлених до шлюбу, зберігається за умови, що новий чоловік не усиновив цих дітей.

Отже, у грудні 2026 року одинокі матері зможуть і надалі отримувати державну допомогу на дітей. Її конкретний розмір залежатиме від віку дитини та доходів сім'ї, а для оформлення або продовження виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

До слова, з 1 грудня 2026 року розмір одноразової допомоги при народженні дитини залишатиметься незмінним. Батьки, чиї діти народилися починаючи з 1 січня 2026 року, можуть отримати від держави 50 000 гривень. Ця сума передбачена як для першої дитини, так і для кожної наступної.