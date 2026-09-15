Оборона у пріоритеті: скільки уряд заклав на безпеку та армію у держбюджеті-2027

Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік. Як і всі роки від початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки і оборони.

На що підуть основні кошти

На оборону та безпеку України у бюджеті наступного року передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень, що становить 43,8% ВВП держави, повідомляє Мінфін.

Порівняно з планом на 2026 рік видатки на ці потреби мають зрости на 517,9 мільярда гривень, або на 11,9%.

Найбільша частина запланованих видатків припадає на озброєння та військову техніку. На них у проєкті бюджету передбачили 2 трильйони 298,5 мільярда гривень. Це на 1,4 мільярда гривень більше, ніж у 2026 році.

Окрім, того уряд запланував спрямувати:

на оплату праці та нарахування – 1 трильйон 791,7 мільярда гривень, тобто сума збільшиться на 337,5 мільярда гривень;

гривень, тобто сума збільшиться на 337,5 мільярда гривень; та на інші видатки безпеки та оборони – 499,9 мільярда гривень, що на 127,7 мільярда гривень більше, ніж цього року.

Який резерв залишає уряд

Окремо проєкт держбюджету передбачає 264,9 мільярда гривень резерву коштів для сектору безпеки та оборони. Його обсяг порівняно з 2026 рік збільшиться на 51,3 мільярда гривень.

Крім того, у документі заклали 30 мільярдів гривень державних гарантій на придбання озброєння та військової техніки.

Як відбувається робота над держбюджетом

Наприкінці липня прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд вже розпочав роботу над державним бюджетом на 2027 рік, аби дотриматися встановлених законом термінів.

Завдання уряду – подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк до 15 вересня,

– наголосив тоді Корецький.

Одним із трьох головних завдань, за якими має формуватися держбюджет на 2027 рік, уряд визначив саме зміцнення обороноздатності країни.

Нагадаємо, у бюджеті на 2026 рік на потреби оборони те безпеки спрямували 100% власних надходжень. А колишня прем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що витрати на армію складуть майже 60% від усіх видатків в держбюджеті.