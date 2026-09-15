На что будут направлены основные средства

На оборону и безопасность Украины в бюджете следующего года предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен, что составляет 43,8% ВВП страны, сообщает Минфин.

По сравнению с планом на 2026 год расходы на эти нужды должны вырасти на 517,9 миллиарда гривен, или на 11,9%.

Наибольшая часть запланированных расходов приходится на вооружение и военную технику. На них в проекте бюджета предусмотрено 2 триллиона 298,5 миллиарда гривен. Это на 1,4 миллиарда гривен больше, чем в 2026 году.

Кроме того, правительство планирует направить:

на оплату труда и начисления – 1 триллион 791,7 миллиарда гривен , то есть сумма увеличится на 337,5 миллиарда гривен;

, то есть сумма увеличится на 337,5 миллиарда гривен; а также на прочие расходы в сфере безопасности и обороны – 499,9 миллиарда гривен, что на 127,7 миллиарда гривен больше, чем в этом году.

Какой резерв оставляет правительство

Отдельно проект госбюджета предусматривает 264,9 миллиарда гривен резерва средств для сектора безопасности и обороны. Его объем по сравнению с 2026 годом увеличится на 51,3 миллиарда гривен.

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Кроме того, в документе заложены 30 миллиардов гривен государственных гарантий на приобретение вооружения и военной техники.

Как проходит работа над госбюджетом

В конце июля премьер Сергей Корецкий сообщил, что правительство уже приступило к работе над государственным бюджетом на 2027 год, чтобы уложиться в установленные законом сроки.

Задача правительства – представить проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок до 15 сентября,

– подчеркнул тогда Корецкий.

Одной из трех главных задач, на которых должен формироваться госбюджет на 2027 год, правительство определило именно укрепление обороноспособности страны.

Напомним, в бюджете на 2026 год на нужды обороны и безопасности было направлено 100% собственных поступлений. А бывшая премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что расходы на армию составят почти 60% от всех расходов в госбюджете.